Эксперт назвал самые популярные схемы обмана автомобилистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2021 году мошенники стали чаще использовать сложновыявляемые схемы, в том числе с использованием подставных аварий и поддельных документов. Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов рассказал о самых распространенных из них, сообщает "Вечерняя Москва".

Первая схема связана с ОСАГО: мошенники каким-то образом получают информацию о водителях с истекающим сроком действия полиса, звонят жертве, представляясь сотрудниками страховой, и предлагают продлить полис за сумму, которая в разы меньше, чем обычно называют страховщики. При этом для убедительности они могут перечислить данные действующей страховки и назвать госномера автомобиля.

По словам эксперта, зачастую в таких случаях автомобилисты узнают о том, что их обманули, лишь при проверке документов инспектором ГИБДД. При этом за использование поддельных документов предусмотрено достаточно строгое наказание: штраф в размере до 80 тысяч рублей или полугодового дохода нарушителя, арест до полугода, обязательные работы или исправительные. Если же обман вскрылся до проверки документов, то следует сразу же обратиться в полицию: тогда можно избежать наказания.

Славнов напомнил, что Банком России для ОСАГО установлен специальный тарифный коридор, который не позволяет страховым продавать полисы дешевле этого порога, поэтому вестись на подозрительно выгодные предложения не стоит.

Вторая схема обмана – постановочное ДТП. Злоумышленники подстраивают аварии, чтобы получить деньги от ничего не подозревающего второго участника происшествия. При этом деньги могут потребовать за уже имевшиеся повреждения.

Последний способ обмана, на который обратил внимание Славнов, заключается в том, что недобросовестный автомобилист, в отношении которого заведено административное или уголовное дело, продает свою машину. В итоге новый владелец сталкивается с запретом на регистрационные действия. Поэтому заранее всегда следует проверять всю историю транспортного средства в специальных сервисах, заключил эксперт.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что мошенники стали использовать все более технологичные способы кражи автомобилей. Обезопасить машину от угона не поможет и контроль со спутника, поскольку систему можно обмануть, запустив помеху на GSM-канале. В связи с этим он рекомендовал ориентироваться на статистику краж и подбирать продвинутые системы охраны для популярных у автоугонщиков моделей автомобилей.

