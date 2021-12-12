Автоэксперт рассказал, как защитить машину от угона

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Мошенники стали использовать все более технологичные способы кражи автомобилей, поэтому для защиты необходимо выбирать продвинутые системы охраны. Об этом рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
По его словам, угонщики могут использовать считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока, а также кодграбберы, которые снимают противоугонные охранные системы двигателя.
"Даже контроль со спутника можно отключить, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Рязанов посоветовал ориентироваться на статистику краж и подбирать системы охраны для популярных у автоугонщиков моделей.
Зачастую автоугонщики, чтобы реализовать похищенную машину, не только меняют ее документы, но и внешний вид. Об этом ранее рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Он отметил, что самыми распространенными способами сбыта угнанных транспортных средств являются их продажа по запчастям и реализация по подложным документам.
В первом случае преступники разбирают автомобиль на составные части, которые сбывают через магазины и рынки, а также по объявлениям. Во втором варианте злоумышленники подменяют номера и документы угнанной машины на идентификационные знаки сгоревшего или попавшего в ДТП автомобиля, который получил тотальные повреждения и подлежит утилизации.
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