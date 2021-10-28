В МВД рассказали, что чаще всего происходит с угнанными машинами

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Зачастую автоугонщики, чтобы реализовать похищенную машину, не только меняют ее документы, но и внешний вид, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он отметил, что самыми распространенными способами сбыта угнанных транспортных средств являются их продажа по запчастям и реализация по подложным документам. В первом случае преступники разбирают автомобиль на составные части, которые сбывают через магазины и рынки, а также по объявлениям.

Во втором варианте злоумышленники подменяют номера и документы угнанной машины на идентификационные знаки сгоревшего или попавшего в ДТП автомобиля, который получил тотальные повреждения и подлежит утилизации.

Васенин пояснил, что такие транспортные средства называют "машинами-донорами". При этом, по его словам, для легализации угнанного автомобиля зачастую преступники изменяют его внешний вид.

Ранее эксперты страховой компании "Согласие" установили, что злоумышленники не угоняют машины яркого цвета. В 80% случаев автомобили, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. На оставшиеся 20% приходятся серые или серебристые машины.