Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году

Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Mitsubishi, Toyota, Kia и Hyundai стали самыми угоняемыми марками автомобилей с начала 2021 года. Об этом сообщает Autonews.ru.
Популярные страховые компании предоставили изданию данные по зарегистрированным фактам угона автомобилей с оформленными полисами каско.
В список часто угоняемых автомобилей России вошли:
По словам одного из основателей компании по производству противоугонных систем "Угона.Нет" Алексея Курчанова, чаще всего автомобили угоняют с ночных парковок или с перехватывающих стоянок. Популярностью у злоумышленников пользуются и "короткие" дневные стоянки. В этом случае автомобиль выслеживают заранее, а после угоняют в уже изученном месте.
"В прошлые два года количество хищений автомобилей увеличивалось в октябре. Страховщики не исключают, что текущий сентябрь завершится ростом угонов автомобилей", – говорится в сообщении.
Ранее эксперты рассказали, сколько сезонов можно ездить на зимних шинах. При малом пробеге этот срок может достигать 10 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: