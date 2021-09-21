Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году

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Mitsubishi, Toyota, Kia и Hyundai стали самыми угоняемыми марками автомобилей с начала 2021 года. Об этом сообщает Autonews.ru.

Популярные страховые компании предоставили изданию данные по зарегистрированным фактам угона автомобилей с оформленными полисами каско.

В список часто угоняемых автомобилей России вошли:



Hyundai Creta;

Hyundai Tucson;

Hyundai Santa Fe;

Hyundai Solaris;

Kia Rio;

Kia Sportage;

Lexus LX;

Mitsubishi Outlander;

Toyota Camry;

Toyota RAV4.

При этом в Москве в перечень самых угоняемых автомобилей вошли Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS, Mercedes-Benz GLK/GLC, Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5. Часто в столице угоняют и бюджетные модели, например Lada Largus, Renault Logan и Sandero.

По словам одного из основателей компании по производству противоугонных систем "Угона.Нет" Алексея Курчанова, чаще всего автомобили угоняют с ночных парковок или с перехватывающих стоянок. Популярностью у злоумышленников пользуются и "короткие" дневные стоянки. В этом случае автомобиль выслеживают заранее, а после угоняют в уже изученном месте.

"В прошлые два года количество хищений автомобилей увеличивалось в октябре. Страховщики не исключают, что текущий сентябрь завершится ростом угонов автомобилей", – говорится в сообщении.

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