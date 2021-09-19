Эксперты рассказали, сколько сезонов можно ездить на зимних шинах

Фото: Агентство "Москва"
Автомобилистам рассказали, как долго и на протяжении скольких сезонов можно использовать одни и те же зимние шины. При решении стоит обратить внимание на советы производителя, фактическое состояние резины и российские нормы. Об этом сообщает "Российская газета".
Для уточнения данных по производителям следует обратиться к документации на официальном сайте. При малом пробеге срок эксплуатации одного зимнего набора в среднем может достигать 10 лет. При активной езде срок может меняться.
Большинство зимних шин все же советуют менять раз в 5–6 лет. Такая норма обусловлена и российским ГОСТ. В данном документе указано, что эксплуатационный срок шин легковых автомобилей составляет 5 лет с момента изготовления.
Специалисты подчеркнули, что важно обращать внимание на внешний вид шин. Долгое хранение приводит к микротрещинам на протекторе и боковинах, что в перспективе может спровоцировать излом бортового кольца. Данный дефект является неремонтопригодным.
В целом ремонт шин не дает гарантии долговечной работы. При проколе или порезах с последующим восстановлением срок эксплуатации зимней резины следует снизить до двух лет и не более.
Износ покрышек также можно определить по маркерам-бугоркам в канавках на резине. Если канавка достигает бугорка, шины стоит сменить. Езда на таком комплекте может стать поводом для штрафа в размере 500 рублей.
Основным и самым важным критерием при выборе зимней резины является размер и тип шин, рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников. Эксперт предостерег от экспериментов, сославшись на то, что такие действия могут быть опасными.
Водителям рассказали, когда нужно менять резину
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