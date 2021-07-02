Названы нарушения, за которые водителей не станут штрафовать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин рассказал, что пока не принят закон, согласно которому с 1 июня автомобилистов будут штрафовать за езду на зимней резине в летнее время.
"Если бы документ был утвержден постановлением правительства, то за передвижение на шипованных шинах с 1 июня стали бы наказывать штрафом в размере 500 рублей", – рассказал Редин агентству "Прайм".
Юрист подчеркнул, что Минтранс предлагал также внести изменения в правила движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС, однако и этот законопроект пока не рассмотрен Госдумой.
"Также в КоАП хотели внести статью 16.10 "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств". Согласно законопроекту, оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей, но уточнений о том, что считать брошенными автомобилями на момент рассмотрения проекта, предложено не было", – сообщил Редин.
Он отметил, что эти изменения также не вступили в силу.
Ассоциация "Росасфальт" ранее предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин. По мнению объединения дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, необходимо ограничить скорость движения таких автомобилей и ввести штрафы.
Специалисты предложили штрафовать водителей, использующих летом такие покрышки, на 2 тысячи рублей, а скорость ограничить до 80 километров в час за городом и до 60 километров в час в городе. В российских регионах планируют установить период, когда такие шины можно будет использовать.
В России разработали новые правила дорожного движения
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