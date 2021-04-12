Автоэксперт оценил идею введения новых штрафов для водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал возможность введения новых поправок в правила дорожного движения, предусматривающих штрафы за езду на летней или зимней резине вне сезона. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта, сложно обозначить временными рамками момент, когда нужно менять резину. Также, по его словам, нужно учитывать погодные условия.
"А теперь представьте: автовладельцы ждут, когда начнется смена резины, а потом массово бегут ее менять. К примеру, в Москве сейчас 16–20 градусов, а в Краснодаре, где я сейчас нахожусь, холодно", – пояснил Канаев.
Он выразил мнение, что такие меры можно ввести в качестве эксперимента в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, в этих городах большой поток автомобилей и асфальт быстро изнашивается.
"И ни штрафами людей пугать, а прививать культуру вождения. Потому что к штрафам привыкают в течение максимум полугода. Потом люди привыкают и их это уже не останавливает", – заключил Канаев.
Ранее стало известно, что с 1 июня могут ввести штрафы за вождение автомобиля на летней или зимней резине вне сезона.
В сентябре прошлого года МВД опубликовало проект списка неисправностей и условий, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств. В частности, предполагалось запретить перемещаться на автомобилях на летней резине зимой и на шипованных шинах летом.
Водителей могут начать штрафовать за установку шин не по сезону
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