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Транспорт

12:41

Вильфанд рассказал, когда москвичам следует поменять зимнюю резину

транспорт погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным автомобилистам не стоит торопиться с заменой зимней резины на летнюю. Это нужно делать не раньше второй декады апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что эксперты советуют "переобувать" машину, когда столбики термометров поднимутся выше 7 градусов. На данный момент этого делать не стоит, считает специалист.

"Если выехать за пределы Москвы, то можно увидеть большое количество снега. Так как он будет таять, это будет сказываться на дороге, еще велика вероятность гололедицы", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Кроме того, синоптик подчеркнул, что в ближайшие дни ночная температура в столице еще будет отрицательной. Только с пятницы, 26 марта, столбики опустятся до 0 градусов ночью, днем будет около плюс 7–8 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что весна и лето в 2021 году будут теплыми. По его словам, в апреле в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах температура воздуха будет выше нормы.

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