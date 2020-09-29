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Общество

29 сентября, 12:25

Водителей РФ предупредили о новых штрафах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В министерстве внутренних дел РФ были разработаны поправки к правилам дорожного движения, которые дадут новые обоснования для штрафов водителей. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям в перечне неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, теперь штраф можно будет получить за летнюю резину зимой и за шипованную летом. Кроме того, нарушением будет считаться установка шипованных шин только на одну ось, нештатные ксеноновые лампы и отключение штатного очистителя фар.

Еще штраф получат водители в связи с подтеканием рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления. Данный проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября. При этом постановление об изменениях в ПДД должно вступить в силу с 1 июня 2021 года.

В итоге по новым нормам сотрудники ГИБДД смогут оштрафовать автомобилистов по статье 12.5 КоАП. Она предусматривает минимальный штраф в 500 рублей.

Ранее штрафы за ДТП в нетрезвом виде предложили повысить до 3,5 миллиона рублей. Специалисты компаний AVG Legal, VvCube и "Дело жизни" просили рассмотреть возможность серьезного повышения штрафов.

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