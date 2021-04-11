Водителям в России подготовили новые штрафы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Штрафы за вождение автомобиля на летней или зимней резине вне сезона могут ввести в России с 1 июня. Соответствующие поправки могут вступить в силу в правила дорожного движения, сообщает РИА Новости.

В сентябре прошлого года МВД опубликовало проект списка неисправностей и условий, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств. В частности, предполагалось запретить перемещаться на автомобилях на летней резине зимой и на шипованных шинах летом.

Если правительство утвердит поправки, то они могут вступить в силу 1 июня. Тогда за данные нарушения будут штрафовать на 500 рублей. При этом пока постановление не подписано.

Ранее сообщалось, что автомобилистам уже стоит поменять зимнюю резину на летнюю, ведь скоро сойдет снег, а среднесуточная температура установится выше 5-6 градусов тепла. По словам специалистов, любая зимняя резина при данной температуре теряет свою эффективность.

