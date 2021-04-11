Водителям в России подготовили новые штрафы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Штрафы за вождение автомобиля на летней или зимней резине вне сезона могут ввести в России с 1 июня. Соответствующие поправки могут вступить в силу в правила дорожного движения, сообщает РИА Новости.
В сентябре прошлого года МВД опубликовало проект списка неисправностей и условий, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств. В частности, предполагалось запретить перемещаться на автомобилях на летней резине зимой и на шипованных шинах летом.
Если правительство утвердит поправки, то они могут вступить в силу 1 июня. Тогда за данные нарушения будут штрафовать на 500 рублей. При этом пока постановление не подписано.
Ранее сообщалось, что автомобилистам уже стоит поменять зимнюю резину на летнюю, ведь скоро сойдет снег, а среднесуточная температура установится выше 5-6 градусов тепла. По словам специалистов, любая зимняя резина при данной температуре теряет свою эффективность.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: