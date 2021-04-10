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Транспорт

08:27

Россиянам рассказали, когда стоит поменять зимнюю резину на летнюю

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистам стоит поменять зимнюю резину на летнюю, ведь скоро сойдет снег, а среднесуточная температура установится выше 5-6 градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса "СберАвто".

По словам специалистов, любая зимняя резина при данной температуре теряет свою эффективность. Так, увеличивается тормозной путь, а сцепные свойства с дорожным покрытием становятся хуже.

"Поскольку зимняя резина гораздо мягче летней, в жаркую погоду она может перегреваться", – объяснили эксперты.

Помимо этого, специалисты советовали водителям менять весь комплект шин, если у нескольких из них уже высокий износ. ПДД допускают использование различных шин на передней и задней осях машины, но это может повлиять на дорожную безопасность. Комбинирование резины разных сезонов и опасно, и запрещено правилами, заключили в сервисе.

Ранее метеоролог Никита Поповнин рассказал о погоде в столицы в выходные. По его словам, горожан ожидает резкое потепление. В субботу воздух прогреется до плюс 15 градусов, а в воскресенье будет еще теплее.

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