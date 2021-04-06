Россиян призвали адаптироваться к изменениям климата

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что изменения климата не происходят моментально, к ним необходимо адаптироваться.
"Это же не ядерная война, когда все – катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться", – сказал метеоролог РИА Новости.
Он отметил, что в связи с глобальным потеплением необходимо инвестировать в обводнения и мелиорацию.
Ученый привел в пример Японию, где, по его словам, наблюдается экономический рост именно благодаря успешной адаптации к сложным климатическим и сейсмическим условиям.
Вильфанд заметил, что сами меры адаптации ясны, но необходимо применять их в соответствии с планом правительства, который был принят в 2019 году.
Документ носит методический характер. Он обязывает ведомства, промышленность и регионы принять свои планы адаптации.
Научный руководитель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов ранее заявил, что человечество ждет малый ледниковый период, а не глобальное потепление.
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