В регионах Центральной России в выходные ожидается потепление до плюс 23 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Метеорологи ожидают кратковременное потепление до плюс 23 градусов на территории Центральной России в ближайшие выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных гидрометцентров.
"Потепление связано с тем, что к нам движутся воздушные массы с юго-востока, из Астрахани, с калмыцких полей, где уже 27 градусов (тепла. – Прим. ред.). Такое потепление в выходные до плюс 23 градусов придет к нам ненадолго, на три-четыре дня, а потом опять будет понижение температуры днем до (плюс. – Прим. ред.) 15 градусов", – заявил дежурный синоптик Центра гидрометеорологии по Воронежской области Андрей Гусев.
В Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях, где сейчас держится температура в районе плюс 8 градусов, в субботу, 10 апреля, потеплеет до плюс 15. В этих регионах установится солнечная погода, однако ночные заморозки до минус 2 градусов сохранятся. В воскресенье дневная температура воздуха поднимется до 17–22 градусов тепла, причем такая ясная и теплая погода сохранится до вторника, отмечают синоптики.
В Рязанской и Владимирской областях в субботу ожидается плюс 8–13 градусов, переменная облачность, без осадков. Ночью температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса Цельсия, возможен гололед. В воскресенье установится теплая безветренная погода, местами пройдут дожди.
По данным метеорологов, в Смоленской области выходные также обещают быть теплыми.
"У нас будет замечательная погода, без осадков, ночью температура будет близка к 0 градусов, местами – до минус 1, а днем в субботу по области – до плюс 15, в воскресенье в Смоленске – плюс 15, а по области даже градусов до 17 прогреется", – рассказали в смоленском гидрометцентре.
В Ярославской, Ивановской и Костромской областях ожидается немного более прохладная погода – в этих регионах термометры покажут не более 13 градусов тепла. В субботу ожидается солнечная и ясная погода, в воскресенье местами могут пройти дожди.
Ранее сообщалось, что в столице в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидается теплая погода с дальнейшим повышением температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, в субботу в столице и области в дневные часы температура воздуха составит от 12 до 14 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков. В воскресенье в столичном регионе прогнозируется от 15 до 17 градусов тепла.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в выходные
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: