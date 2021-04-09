В регионах Центральной России в выходные ожидается потепление до плюс 23 градусов

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Метеорологи ожидают кратковременное потепление до плюс 23 градусов на территории Центральной России в ближайшие выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных гидрометцентров.

"Потепление связано с тем, что к нам движутся воздушные массы с юго-востока, из Астрахани, с калмыцких полей, где уже 27 градусов (тепла. – Прим. ред.). Такое потепление в выходные до плюс 23 градусов придет к нам ненадолго, на три-четыре дня, а потом опять будет понижение температуры днем до (плюс. – Прим. ред.) 15 градусов", – заявил дежурный синоптик Центра гидрометеорологии по Воронежской области Андрей Гусев.

В Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях, где сейчас держится температура в районе плюс 8 градусов, в субботу, 10 апреля, потеплеет до плюс 15. В этих регионах установится солнечная погода, однако ночные заморозки до минус 2 градусов сохранятся. В воскресенье дневная температура воздуха поднимется до 17–22 градусов тепла, причем такая ясная и теплая погода сохранится до вторника, отмечают синоптики.

В Рязанской и Владимирской областях в субботу ожидается плюс 8–13 градусов, переменная облачность, без осадков. Ночью температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса Цельсия, возможен гололед. В воскресенье установится теплая безветренная погода, местами пройдут дожди.

По данным метеорологов, в Смоленской области выходные также обещают быть теплыми.

"У нас будет замечательная погода, без осадков, ночью температура будет близка к 0 градусов, местами – до минус 1, а днем в субботу по области – до плюс 15, в воскресенье в Смоленске – плюс 15, а по области даже градусов до 17 прогреется", – рассказали в смоленском гидрометцентре.

В Ярославской, Ивановской и Костромской областях ожидается немного более прохладная погода – в этих регионах термометры покажут не более 13 градусов тепла. В субботу ожидается солнечная и ясная погода, в воскресенье местами могут пройти дожди.

Ранее сообщалось, что в столице в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидается теплая погода с дальнейшим повышением температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, в субботу в столице и области в дневные часы температура воздуха составит от 12 до 14 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков. В воскресенье в столичном регионе прогнозируется от 15 до 17 градусов тепла.