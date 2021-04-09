Синоптики пообещали потепление до плюс 17 градусов в столице в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидается теплая погода с дальнейшим повышением температуры воздуха, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в субботу в столице и области в дневные часы температура воздуха составит от 12 до 14 градусов, ожидается переменная облачность и без осадков.
В воскресенье в столичном регионе прогнозируется от 15 до 17 градусов тепла.
12 апреля также ожидается теплая погода. Во вторник, 13 апреля, в столице и Московской области возможен небольшой дождь и до 15–20 градусов тепла, прогнозируют синоптики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Москву на следующей неделе накроют летние кратковременные дожди, сменяющиеся ясной погодой. Специалист подчеркнул, что до этого дожди формировались за счет влажного воздуха и конденсации водяного пара.
Первая весенняя гроза прогремела в Москве
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