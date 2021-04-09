Почки на деревьях в Москве начнут распускаться, когда оттает земля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве начнут распускаться почки на деревьях, когда оттает почва, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
По словам специалистов, чаще всего это происходит в середине апреля, однако все будет зависеть от погоды.
"Для того чтобы распустились листья на деревьях и кустарниках, температура окружающей среды должна достигнуть определенных среднесуммарных значений в сутки и продержаться на этом уровне определенное время, а также должна достаточно прогреться почва, так как для распускания листьев необходима влага, которую древесные растения получают из почвы через свою корневую систему", – говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что после таяния почвы у древесных растений начнется активное сокодвижение, что провоцирует набухание листовых почек.
При этом процессы роста и озеленения травянистый растений уже начались. В частности, зеленеют газоны, цветут подснежники, мать-и-мачеха, крокусы, пролески и другие.
Ранее сообщалось, что настоящая весна вернется в столичный регион в ближайшие выходные. С 10 по 12 апреля в Москве наступит "весеннее окно".
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