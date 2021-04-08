Первая весенняя гроза прогремела в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая весенняя гроза прогремела в столичном районе Измайлово в четверг, 8 апреля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Днем 8 апреля погоду в столице определяли атмосферные фронты циклона. Основной холодный фронт утром засыпал столицу снегом, а вторичный фронт около 18:00 отметился не только зарядами снега, но и первой весенней грозой", – рассказали синоптики.

По словам специалистов, порывы ветра в столице достигали 20 метров в секунду. Они отметили, что к ночи ветер стихнет, а активность вторичных фронтов ослабеет.

Ранее на столицу снова обрушился мокрый снег. Синоптики предупреждали, что в четверг, 8 апреля, Москву накроет южный циклон, который столкнется с холодным западным атмосферным фронтом. Кроме того, в городе ожидается увеличение снежного покрова до двух сантиметров в связи с похолоданием.

Из-за мокрого снега коммунальные службы перевели на круглосуточное дежурство.