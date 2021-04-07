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Москва 24

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Общество

20:54

Москвичам рассказали о погоде в столице в День космонавтики

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в День космонавтики в столице ожидается +16 градусов тепла. Об этом сообщает RT.

Специалист отметил, что температура в столичном регионе в апреле практически всегда будет выше нормы. По его словам, ближе к выходным ожидается переменная облачность без осадков.

"Сегодня в ночь — 0...+5 градусов, завтра днем ожидается +4...+6 градусов. Ветер западный, юго-западный, порывистый, до 18 метров в секунду", – уточнил синоптик.

В субботу, как рассказал Цыганков, в городе будет до 14 градусов, а в воскресенье – до 15 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности.

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