Москвичам пообещали "супервесну" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ближайшие выходные москвичей ожидает "супервесна". Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Даже ночами будет не прохладнее нуля – плюс пяти. А днем плюс 11 – плюс 16... На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесет нам настоящую "супервесну", когда днем воздух будет прогреваться до плюс 15 – плюс 20 градусов", – рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он также отметил, что в начале следующей недели ожидается идеальная для весны погода с очень сильным прогревом.
Ранее москвичей предупредили, что в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, дождя и мокрого снега. Предупреждение действует с 09:00 до 21:00 четверга. Порывы ветра в Москве могут достигать 15 метров в секунду, а местами – до 18 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют, что со среды по пятницу в столичном регионе ожидается облачная и сырая погода, 8 апреля дождь сменится мокрым снегом. В ночь на пятницу в столице ожидается около нуля градусов, в Московской области – до минус 3, а в ночь на субботу похолодает до минус 5 градусов.
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