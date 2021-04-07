Москвичей предупредили о порывистом ветре и дожде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, дождя и мокрого снега, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 09:00 до 21:00 четверга. Порывы ветра в Москве могут достигать 15 метров в секунду, а местами – до 18 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что со среды по пятницу в столичном регионе ожидается облачная и сырая погода, 8 апреля дождь сменится мокрым снегом. В ночь на пятницу в столице ожидается около нуля градусов, в Московской области – до минус 3, а в ночь на субботу похолодает до минус 5 градусов.

Согласно прогнозам, за несколько суток в Москве может выпасть от четверти до половины месячной нормы осадков.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, потепление придет в столичный регион в выходные. По его словам, в субботу будет 10–13 днем, а в воскресенье ночью будет около нуля, а днем – до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна.