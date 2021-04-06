Подмосковных водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за ветра и дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минтранс Подмосковья призвал водителей быть аккуратными на дорогах из-за сильных порывов ветра и дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сильный дождь пройдет на западе области.
"Пожалуйста, не спешите на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Держите дистанцию и будьте аккуратны при движении в черте населенных пунктов", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В ночь на среду, 7 апреля, в области ожидается небольшой мокрый снег, температура воздуха составит +4 градуса.
Ранее в МЧС по регионам предупредили жителей южных областей Центрального федерального округа о сильных дождях и ветре до 20 метров в секунду.
Так, 7 апреля с 06:00 до 18:00 ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду по всей Воронежской области.
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