Подмосковных водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за ветра и дождя

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Минтранс Подмосковья призвал водителей быть аккуратными на дорогах из-за сильных порывов ветра и дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сильный дождь пройдет на западе области.

"Пожалуйста, не спешите на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Держите дистанцию и будьте аккуратны при движении в черте населенных пунктов", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В ночь на среду, 7 апреля, в области ожидается небольшой мокрый снег, температура воздуха составит +4 градуса.

Ранее в МЧС по регионам предупредили жителей южных областей Центрального федерального округа о сильных дождях и ветре до 20 метров в секунду.

Так, 7 апреля с 06:00 до 18:00 ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду по всей Воронежской области.