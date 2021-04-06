МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в среду на юге Центральной России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В МЧС по регионам предупредили жителей южных областей Центрального федерального округа о сильных дождях и ветре до 20 метров в секунду. Об этом сообщает РИА Новости.

7 апреля с 06:00 до 18:00 ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду по всей Воронежской области.

В Тамбовской области такое усиление ветра ожидается в среду и четверг.

Также сильные дожди и ветер пройдут в Белгородской и Курской областях – там ветер будет достигать 12 метров в секунду.

Ранее впервые с начала апреля температура воздуха в Москве превысила отметку 10 градусов, несмотря на сильный ветер.

При этом ветер в Москве и области ожидается и в ближайшие два дня. Однако тепло кончится уже в этот четверг – днем температура понизится до 7 градусов.