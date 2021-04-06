Ученые предсказали глобальные погодные катаклизмы в Москве

В Гидрометцентре сообщили, что россиянам необходимо адаптироваться к изменениям климата. Ранее эксперты предупреждали, что частота опасных природных явлений в стране увеличивается. Разбираемся, как может измениться климат в Москве и какими последствиями это обернется для жителей столицы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адаптироваться к новым условиям

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что изменения климата мгновенно не происходят. Однако к этим процессам необходимо быть готовыми, заявил он.

"Есть такое понятие – "адаптация к изменениям климата". Это же не ядерная война, когда все – катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию", – считает специалист.

Как наглядный пример он привел опыт Японии. По словам Вильфанда, благодаря успешной адаптации к сложным климатическим и сейсмическим условиям там наблюдается экономический рост. Специалист подчеркнул, что подобный опыт необходимо взять на вооружение и в России.

Ранее заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что все без исключения российские регионы должны подготовить планы по адаптации к меняющимся климатическим условиям. Она отметила, что данные Росгидромета говорят о том, что климат в стране теплеет в два раза быстрее, чем в других государствах.





Виктория Абрамченко заместитель председателя правительства Это грозит отдельным отраслям, таким как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Эти отрасли должны в первую очередь научиться адаптироваться к прогнозируемым изменениям климата.

В конце декабря 2020 года глава МЧС России Евгений Зиничев также рассказал, что в стране наблюдается рост опасных природных явлений. По его словам, это происходит в том числе из-за изменения климата.

"В последние годы все отчетливее прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней с градом и шквалов. Также в некоторой степени изменился характер весеннего половодья в отдельных регионах страны, становится больше природных пожаров. Конечно же, на это оказывает влияние и изменение климата", – пояснил тогда он.

По мнению главы МЧС, сложившимся климатическим условиям уже не соответствуют построенные несколько десятков лет назад промышленные коммуникации и объекты экономики. В особенности это относится к Арктической зоне РФ.



Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

К чему готовиться?

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов в разговоре с Москвой 24 отметил, что в будущем в столице могут произойти повторения аномальной жары 2010 года. Причем статистика показывает, что подобные явления будут усиливаться, подчеркнул эксперт.





Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Есть вероятность периодов жесткого потепления, когда температуры будут превышать аномальные значения на протяжении недели, а то и нескольких. Это то, что может нас ожидать в будущем.

"В 2010 году днем температуры в Москве неоднократно превышали +35 градусов и подходили к +40 градусам. А ночные температуры тогда не опускались ниже +25 градусов. Медики предупреждают, что из-за жары в ночное время организм не успевает отдохнуть. Человек фактически переходит из одного жаркого дня в другой, затем в следующий. Этот тяжелый эффект накапливается и негативно влияет на здоровье", – подчеркнул Кислов.

Повторения аномальной жары в Москве напрямую не связаны с общим глобальным потеплением, говорит Кислов. При этом, по словам эксперта, в столице средняя температура растет более высокими темпами, чем в соседних регионах.





Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Москва теплеет гораздо быстрее, чем Подмосковье и вся центральная область Восточно-Европейской равнины. Это очень серьезный фактор.

Эта ситуация может измениться только во второй половине 21 века при условии выполнения Парижского соглашения по климату, полагает Кислов. До середины столетия глобальное потепление все равно будет продолжаться, так как за 30 лет изменить ситуацию невозможно, отметил доктор географических наук.

Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский согласился с опасениями о повторениях в Москве аномальной жары 2010 года. При этом эксперт связывает такую ситуацию в том числе с общим повышением температуры на планете.

"Аномальная жара может повториться в городе еще дважды в 21 веке. Это не строгий прогноз, а предварительные оценки. В 20 веке подобных явлений не было ни разу", – заявил эксперт в интервью Москве 24.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По словам эксперта, столичным жителям предстоит адаптироваться к изменению характера осадков.





Александр Чернокульский научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Среднемесячное количество осадков растет, но незначительно. Но во-первых, в Москве могут идти дожди несколько дней подряд. Во-вторых, меняется их характер. Они становятся ливневыми, плюс становится больше сильных ливневых дождей.

При этом эксперт подчеркнул, что разлива Москвы-реки из-за усиления ливневых дождей, скорее всего, не предвидится. Однако такую ситуацию можно будет наблюдать на подмосковных реках, предупреждает климатолог.

"Кроме того, существуют предварительные прогнозы по учащению в Москве шквалистых ветров и ураганов по аналогии с событиями 2017 года. Такие события опасны в городе тем, что на определенных улицах расположение зданий может усиливать ветер вплоть до скорости больше 33 метров в секунду", – рассказывает Чернокульский.

По предварительным оценкам, вероятность ветровых явлений летом в столичном регионе в будущем может увеличиться на 5–10%, говорит ученый. Чернокульский отметил, что в настоящее время на Москву и область приходится примерно 7 смерчей в год из 300 по всей стране. Не исключено, что к концу 21 века их число может увеличиться до 8–9, резюмировал собеседник Москвы 24.

