Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

На круглосуточное дежурство вышли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Кроме того, электросетевые организации должны привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Также под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

В МЧС по Москве отметили, что на некоторых участках дорог возможна гололедица.

Спасатели призвали водителей снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, автомобилистов попросили избегать внезапных маневров и не отвлекаться на телефон. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что Москву накроет снегопад. В связи с резким похолоданием в столице возможно увеличение снежного покрова до двух сантиметров. Снег может продержаться в столице до утра 9 апреля.

Также москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления. В ближайшие двое суток оно будет отклоняться от нормы на 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются 8 апреля.