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Общество

16:33

На Москву обрушится снегопад

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Москвичей в ближайшие сутки ожидают обильные осадки и возвращение снега. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, 8 апреля столицу накроет южный циклон, который столкнется с холодным западным атмосферным фронтом. На столицу обрушится снегопад.

В связи с резким похолоданием возможно увеличение снежного покрова до двух сантиметров. Снег может продержаться в столице до утра 9 апреля.

Ранее синоптики предупредили москвичей о резких скачках атмосферного давления. В ближайшие двое суток оно будет отклоняться от нормы на 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются 8 апреля.

Синоптики отмечают, что в настоящее время фон атмосферного давления в столице на шесть-восемь единиц ниже нормы. А уже в среду вечером ожидается ускорение падения давления.

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