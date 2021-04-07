Синоптики предупредили москвичей о резких скачках атмосферного давления

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в ближайшие двое суток ожидаются резкие колебания атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости".

"Атмосферное давление в столице в ближайшие двое суток будет испытывать колебания в 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются 8 апреля, когда через Москву и ее окрестности будет проходить циклон с юга", – говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают, что в настоящее время фон атмосферного давления в столице на шесть-восемь единиц ниже нормы. А в среду вечером ожидается ускорение падения давления. К утру четверга оно опустится до 732 миллиметров ртутного столба, но днем атмосферное давление начнет резко расти.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в столице в четверг выпадет до 40 процентов месячной нормы осадков. Специалист отметил, что землю припорошит несколькими сантиметрами снега. При этом снежный покров высотой от 3 до 8 сантиметров растает на следующий день.

При этом в ближайшие выходные москвичей ожидает "супервесна". Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков.

