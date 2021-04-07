Синоптики предупредили москвичей о резких скачках атмосферного давления

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве в ближайшие двое суток ожидаются резкие колебания атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости".
"Атмосферное давление в столице в ближайшие двое суток будет испытывать колебания в 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются 8 апреля, когда через Москву и ее окрестности будет проходить циклон с юга", – говорится в прогнозе.
Синоптики отмечают, что в настоящее время фон атмосферного давления в столице на шесть-восемь единиц ниже нормы. А в среду вечером ожидается ускорение падения давления. К утру четверга оно опустится до 732 миллиметров ртутного столба, но днем атмосферное давление начнет резко расти.
Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в столице в четверг выпадет до 40 процентов месячной нормы осадков. Специалист отметил, что землю припорошит несколькими сантиметрами снега. При этом снежный покров высотой от 3 до 8 сантиметров растает на следующий день.
При этом в ближайшие выходные москвичей ожидает "супервесна". Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков.
Синоптик рассказал, надолго ли в Москву пришло тепло
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: