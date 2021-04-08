Москву вновь накрыл снегопад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На столицу снова обрушился мокрый снег. Накануне синоптики предупреждали, что в четверг, 8 апреля, Москву накроет южный циклон, который столкнется с холодным западным атмосферным фронтом. Кроме того, в городе ожидается увеличение снежного покрова до двух сантиметров в связи с похолоданием.

Снег может продержаться в столице до утра пятницы, 9 апреля.

Отмечается, что городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды. В городе продолжается дежурство бригад и спецтехники в местах возможных временных скоплений воды. Также специалисты прочищают водоприемные решетки.

Помимо этого, более 300 бригад Мосводостока и около 290 единиц техники в круглосуточном режиме дежурят на улицах столицы. Cпециалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места. Горожанам напомнили, что сообщить о временном скоплении воды можно в диспетчерскую службу Мосводостока по телефону +7 (495) 657-87-03.

Аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают курсировать в соответствии с расписанием, несмотря на непогоду. Экспресс-автобусы компании от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево также следуют по графику.

Как отметила главный специалист "Метеобюро" столицы Татьяна Позднякова, пасмурная погода с дождем и мокрым снегом, которая будет в столице 8 и 9 апреля, покинет Москву уже в субботу. По ее словам, с 10 по 12 апреля в Москве наступит "весеннее окно". Метеоролог также уведомила, что небольшие заморозки в апреле не будут напоминать зимнюю погоду. Даже при слабом морозе будет светить солнце.