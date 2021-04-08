Мокрый снег и сильный ветер не повлияли на работу аэроэкспрессов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают курсировать в соответствии с расписанием, несмотря на непогоду, сообщает пресс-служба перевозчика.
Экспресс-автобусы компании от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево также следуют по графику.
В компании просят заблаговременно планировать поездку в аэропорт и пользоваться услугами "Аэроэкспресс". Ожидать посадку в поезд рекомендуется в пассажирских терминалах, где поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка. Также в терминалах и на борту аэроэкспресса можно согреться горячими напитками.
Ранее сообщалось, что городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды. В Москве продолжается дежурство бригад и спецтехники в местах возможных временных скоплений воды. Также специалисты прочищают водоприемные решетки.
Горожан попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
На столицу обрушились дождь и мокрый снег. В некоторых районах города возможен кратковременный прирост снежного покрова до 1–2 сантиметров. До конца дня местами порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.
Основная масса осадков в виде ливней с мокрым снегом выпадет в Москве до 15:00 и составит минимум 10 миллиметров осадков, что является пятой частью месячной нормы.
Также москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления. Оно будет отклоняться от нормы на 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются в четверг.
Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
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