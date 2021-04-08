Пятая часть месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Основная масса осадков в виде ливней с мокрым снегом выпадет в Москве до 15:00. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ослабление начнется лишь к вечеру. Основная масса осадков пройдет до 15:00 – вот эти все ливни с мокрым снегом", – рассказал Тишковец РИА Новости.

По его словам, в городе выпадет минимум 10 миллиметров осадков, что является пятой частью месячной нормы.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит 4–6 градусов тепла. Атмосферное давление установится на отметке 737 миллиметров ртутного столба. Порывы ветра 8 апреля будут достигать 18 метров в секунду.

Также москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления. Оно будет отклоняться от нормы на 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются 8 апреля.

В связи с непогодой на круглосуточное дежурство вышли аварийные бригады городских служб. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.