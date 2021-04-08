Пятая часть месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

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В столице повысили уровень погодной опасности из-за ветра

Москвичей предупредили о порывистом ветре
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и гололедицы.

Как следует из данных прогностической карты, погода будет потенциально опасна до 21:00 четверга.

Отмечается, что порывы ветра 8 апреля будут достигать 18 метров в секунду. Временами также возможен снег.

Температура воздуха составит 4–6 градусов тепла. Атмосферное давление установится на отметке 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что Москву накроет снегопад. В связи с резким похолоданием в столице возможно увеличение снежного покрова до двух сантиметров. Снег может продержаться в столице до утра 9 апреля.

Также москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления. В ближайшие двое суток оно будет отклоняться от нормы на 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются 8 апреля.

В связи с непогодой на круглосуточное дежурство вышли аварийные бригады городских служб. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

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