Синоптик предупредила о скачках давления в Москве и нехватке кислорода в воздухе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, когда в столицу придет сухая погода.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 8 апреля в городе выпадет как минимум 10 миллиметров осадков. Это пятая часть от месячной нормы.
Позднякова отметила, что южный циклон, который принес в город такую погоду, довольно быстро минует столичный регион.
"Сегодня интенсивность осадков к 18:00 уже ослабеет. В ночь на пятницу местами возможны небольшие осадки. Это тоже будут мокрый снег и дождь", – рассказала синоптик.
В субботу, 10 апреля, воздух в Москве прогреется в среднем до +10...+12 градусов, продолжает Позднякова. Затем в течение выходных станет еще на пару градусов теплее, заявила она.
"Но нужно учитывать, что погоду будет определять уже антициклон. И в ночные часы еще будет подмораживать. Даже в Москве в ночь на субботу возможно понижение местами до -2 градусов. То есть та влага, которая останется от осадков в четверг, может превратиться в ледок. Поэтому местами не исключена гололедица", – предупреждает главный специалист Московского метеобюро.
Позднякова добавила, что климатическая весна в Москве наступила еще в конце марта. Это объясняется тем, что среднесуточная температура воздуха стала положительной. Высота свежевыпавшего снега в четверг может достигнуть двух сантиметров. В начале апреля это довольно частое явление, подчеркнула специалист.
Атмосферное давление 8 апреля в Москве установится на отметке в 739–740 миллиметров ртутного столба при норме 747–748 миллиметров, уточнила Позднякова. Но из-за того, что в пятницу столица будет находиться в тылу циклона, оно резко повысится примерно на 10–15 единиц.
"В следующие дни рост также продолжится. Для метеочувствительных и пожилых людей это непростой период. На перепады давления накладывается и высокая влажность воздуха. В таких условиях кислорода мало, это становится дополнительной нагрузкой для людей", – резюмировала Позднякова.
Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили о переводе коммунальных служб в режим повышенной готовности из-за непогоды. Дежурство бригад и спецтехники продолжается в местах возможных временных скоплений воды. Кроме того, специалисты прочищают водоприемные решетки.
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