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Синоптик предупредила о скачках давления в Москве и нехватке кислорода в воздухе

Тяжело дышать: москвичей предупредили о нехватке кислорода из-за непогоды
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, когда в столицу придет сухая погода.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 8 апреля в городе выпадет как минимум 10 миллиметров осадков. Это пятая часть от месячной нормы.

Позднякова отметила, что южный циклон, который принес в город такую погоду, довольно быстро минует столичный регион.

"Сегодня интенсивность осадков к 18:00 уже ослабеет. В ночь на пятницу местами возможны небольшие осадки. Это тоже будут мокрый снег и дождь", – рассказала синоптик.

Уже завтра в Москве существенных осадков не ожидается. Лишь местами можно будет наблюдать небольшой дождь. Температура воздуха будет постепенно повышаться, а сухая погода придет к нам уже в эти выходные.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

В субботу, 10 апреля, воздух в Москве прогреется в среднем до +10...+12 градусов, продолжает Позднякова. Затем в течение выходных станет еще на пару градусов теплее, заявила она.

"Но нужно учитывать, что погоду будет определять уже антициклон. И в ночные часы еще будет подмораживать. Даже в Москве в ночь на субботу возможно понижение местами до -2 градусов. То есть та влага, которая останется от осадков в четверг, может превратиться в ледок. Поэтому местами не исключена гололедица", – предупреждает главный специалист Московского метеобюро.

Позднякова добавила, что климатическая весна в Москве наступила еще в конце марта. Это объясняется тем, что среднесуточная температура воздуха стала положительной. Высота свежевыпавшего снега в четверг может достигнуть двух сантиметров. В начале апреля это довольно частое явление, подчеркнула специалист.

Экстремального количества осадков за сегодняшние сутки мы не ждем. Но тем не менее за это время может выпасть местами до 15 миллиметров осадков, что является примерно третью от месячной нормы. Возможно, где-то и образуются лужи. Но это будет зависеть уже от работы ливневых канализаций.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Атмосферное давление 8 апреля в Москве установится на отметке в 739–740 миллиметров ртутного столба при норме 747–748 миллиметров, уточнила Позднякова. Но из-за того, что в пятницу столица будет находиться в тылу циклона, оно резко повысится примерно на 10–15 единиц.

"В следующие дни рост также продолжится. Для метеочувствительных и пожилых людей это непростой период. На перепады давления накладывается и высокая влажность воздуха. В таких условиях кислорода мало, это становится дополнительной нагрузкой для людей", – резюмировала Позднякова.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили о переводе коммунальных служб в режим повышенной готовности из-за непогоды. Дежурство бригад и спецтехники продолжается в местах возможных временных скоплений воды. Кроме того, специалисты прочищают водоприемные решетки.

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