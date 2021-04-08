Свыше 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за мокрого снега

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Более 300 бригад Мосводостока и около 290 единиц техники в круглосуточном режиме дежурят на улицах столицы, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места", – говорится в сообщении.

Жителям столицы напомнили, что сообщить о временном скоплении воды можно в диспетчерскую службу Мосводостока по телефону +7 (495) 657-87-03.

В четверг, 8 апреля, на столицу обрушились дождь и мокрый снег. В некоторых районах города возможен кратковременный прирост снежного покрова до 1–2 сантиметров. До конца дня местами порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

Горожан попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что основная масса осадков в виде ливней с мокрым снегом выпадет в Москве до 15:00 и составит минимум 10 миллиметров осадков, что является пятой частью месячной нормы.

Также москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления. Оно будет отклоняться от нормы на 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются в четверг.