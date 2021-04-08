Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся дождь и мокрый снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Погода в столице начнет улучшаться в пятницу, 9 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, снег в Москве ожидается местами предстоящей ночью.

"Ночью сохранится вероятность локальных скоротечных осадков в разной фазе, но скорее всего – в твердой. А днем ситуация уже более или менее начнет улучшаться, обойдется без существенных осадков", – рассказал специалист.

Ранее на столицу снова обрушился мокрый снег. Cиноптики предупреждали, что в четверг, 8 апреля, Москву накроет южный циклон, который столкнется с холодным западным атмосферным фронтом. Кроме того, в городе ожидается увеличение снежного покрова до двух сантиметров в связи с похолоданием.

Из-за мокрого снега коммунальные службы перевели на круглосуточное дежурство.