Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся дождь и мокрый снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Погода в столице начнет улучшаться в пятницу, 9 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
По его словам, снег в Москве ожидается местами предстоящей ночью.
"Ночью сохранится вероятность локальных скоротечных осадков в разной фазе, но скорее всего – в твердой. А днем ситуация уже более или менее начнет улучшаться, обойдется без существенных осадков", – рассказал специалист.
Ранее на столицу снова обрушился мокрый снег. Cиноптики предупреждали, что в четверг, 8 апреля, Москву накроет южный циклон, который столкнется с холодным западным атмосферным фронтом. Кроме того, в городе ожидается увеличение снежного покрова до двух сантиметров в связи с похолоданием.
Из-за мокрого снега коммунальные службы перевели на круглосуточное дежурство.
Ливни и снегопад обрушились на Москву
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