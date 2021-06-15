В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России могут ввести штрафы за бесконтрольное применение шипованных шин. С соответствующим предложением выступил "Росасфальт". По мнению объединения дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, необходимо ограничить скорость движения таких автомобилей и ввести штрафы, пишет газета "Коммерсант".

Предлагается штрафовать водителей, использующих летом такие покрышки, на две тысячи рублей, а скорость ограничить до 80 километров в час за городом и 60 километров в час – в городе.

А в российских регионах планируют установить период, когда такие шины можно будет использовать.

Также предлагается владельцам автомобилей с шипованными шинами установить знак "Ш" под лобовым и задним стеклами, чтобы их скорость контролировалась камерами.

В материале говорится, что в ГИБДД данную инициативу не поддержали. В Минтрансе отметили, что предложение требует широкого обсуждения.

В сентябре прошлого года МВД опубликовало проект списка неисправностей и условий, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств. В частности, предполагалось запретить перемещаться на автомобилях на летней резине зимой и на шипованных шинах летом.

