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Москва 24

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Общество

10:29

В ГИБДД призвали мотоциклистов завершить сезон из-за похолодания

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Госавтоинспекции призвали столичных мотоциклистов завершить сезон из-за ухудшения погоды. Соответствующее обращение опубликовал телеграм-канал ГИБДД Москвы.

Инспекторы напомнили, что погода уже становится "по-осеннему непредсказуемой". Так, к выходным температура воздуха опустится до +5 градусов днем и +1 градуса – ночью. Кроме того, синоптики предупредили и об осадках.

"Даже будучи уверенным в своем умении вождения – не стоит пренебрегать безопасностью, особенно в плохих погодных условиях. Необходимо быть предельно осторожным, а лучше вовсе отказаться от поездки", – подчеркнули сотрудники ГИБДД.

Эксперты также советуют ответственно отнестись к подготовке автомобиля к осенне-зимнему сезону. Для начала необходимо определить приблизительный объем работ, а после оценить расходы.

В Подмосковье ожидаются заморозки

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