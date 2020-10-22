Эксперт рассказал, когда надо менять резину на зимнюю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистам следует поменять резину на зимнюю, когда среднесуточная температура упадет ниже 5–7 градусов, сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, этому правилу рекомендуют следовать все производители шин. В то же время он призвал не забывать, что самые низкие температуры обычно характерны для вечернего, ночного и утреннего времени.

"Днем же асфальт может прогреваться до высоких температур, и зимние шины будут вести себя не так хорошо, как хотелось бы", – цитирует эксперта РИА Новости.

В связи с этим Васильев советует учесть этот фактор и скорректировать стиль управления автомобилем, чтобы он был более спокойным и аккуратным.

Ранее замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев посоветовал жителям столицы не торопиться со сменой летней резины на зимнюю из-за потепления, которое ожидается в предстоящие выходные. По его словам, температура воздуха ниже нуля устанавливается примерно в конце первой декады ноября

До этого департамент транспорта призвал водителей сменить резину. Это было связано с появлением нулевых показателей температуры в минувшие выходные. В Дептрансе напомнили, что летняя резина в таких условиях не может удержать автомобиль на дороге.

В МВД предложили ввести официальный запрет на использование летнего комплекта шин в зимний период, то есть с декабря по февраль. Сообщалось, что проект постановления правительства уже разработан.