Синоптик посоветовал подождать со сменой летней резины до конца октября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жители столицы могут не торопиться со сменой летней резины на зимнюю из-за потепления, которое ожидается в предстоящие выходные. Об этом сообщил замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев.

"По Московской области перепад температуры достаточно большой, но надо понимать, что к концу недели температура уходит в плюс, поэтому можно чуть-чуть подождать с заменой летней резины на зимнюю", – рассказал Киктев Агентству "Москва".

По его словам, температура воздуха ниже нуля устанавливается примерно в конце первой декады ноября

"Неделю, а может, даже и две можно еще потянуть", – добавил эксперт.

Ранее департамент транспорта призвал водителей сменить резину. Это было связано с появлением нулевых показателей температуры в минувшие выходные. В Дептрансе напомнили, что летняя резина в таких условиях не может удержать автомобиль на дороге.

А в МВД предложили ввести официальный запрет на использование летнего комплекта шин в зимний период, то есть с декабря по февраль. Сообщалось, что проект постановления правительства уже разработан.