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Транспорт

04:59

Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к осенне-зимнему сезону

транспорт авто

Фото: depositphotos/shiningblack

Стало известно, как подготовить автомобиль к наступающему осенне-зимнему сезону. Рекомендации на эту тему дал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в эфире радио Sputnik.

В первую очередь эксперт порекомендовал оценить приблизительный объем работ и расходов для подготовки машины к холодам. В частности, стоит проверить нынешнее состояние зимних шин.

"Подумать, сколько денег отложить или заняться покупкой шин, сейчас это будет чуть дешевле, чем в октябре", – рассказал Кадаков.

Специалист также посоветовал проверить состояние аккумулятора.

"Если вы понимаете, что в последнее время аккумулятор стал не очень хорошо работать, двигатель запускается тяжелее и тяжелее, и это происходит летом или в прохладные ночи самого начала осени, то это значит, что с наступлением реальных холодов аккумулятор просто не справится со своей задачей", – объяснил автоэксперт.

Стоит заменить щетки стеклоочистителя. Кадаков напомнил, что в осенне-зимний период нагрузка на них возрастает из-за ухудшения погоды – появления грязи, частых дождей и снега.

"Старые щетки плохо чистят, это ухудшает обзор. Особенно тяжело ездить в темное время, а оно скоро будет фактически половину активного дня: утром темно, ранним вечером темно", – сказал специалист.

Он порекомендовал покупать щетки стеклоочистителя в среднем ценовом диапазоне. Стоимость таких расходников составит порядка 1,5–2 тысячи рублей.

Кадаков также попросил автолюбителей проверять работу световых приборов автомобиля. Кроме того, не лишним будет убедиться в исправности печки.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, как часто нужно менять автомобиль. Он заявлял, что для массовых автомобилей из Кореи, России и Китая оптимальный срок эксплуатации составляет 3–5 лет.

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