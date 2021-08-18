Эксперт рассказал, как часто нужно менять автомобиль

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При появлении поломок или коррозий на относительно новом автомобиле прежде чем его ремонтировать, необходимо посчитать, будет ли этого экономически выгоднее, чем его продажа. Таким мнением в беседе с агентством "Прайм" поделился технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
"Иногда целесообразней продать трехлетний отечественный автомобиль и приобрести 5–7-летний BMW, Volvo или Toyota. Так, если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее", – объяснил автоэксперт.
По его словам, оптимальный срок эксплуатации автомобилей, произведенных в Корее, России или Китае, составляет от 3 до 5 лет. Дольше прослужат машины из США, Японии и Европы.
Рязанов также коснулся вопроса цен. Например, массовые автомобили класса B и C в первый год после покупки дешевеют на 10%, а затем еще на 30% в течение трех лет. Между тем стоимость люксовых машин снижается на 30% в первый год, и на 20% – в последующие три года. При этом стоимость прекратит снижаться спустя пять лет, если пробег не превысит 110 тысяч километров.
Тем не менее эксперт считает, что гнаться за выгодой не стоит, так как предсказать ситуацию на рынке невозможно. Выгодной инвестицией могут оказаться даже массовые автомобили старше трех лет, считает он.
Ранее директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков рассказал, что граждане, которые продают свой автомобиль, допускают ошибку, пренебрегая качеством и количеством фото.
Эксперт посоветовал делать фотографии машины со всех ракурсов, уделяя внимание интерьеру. Всего, по мнению специалиста, желательно сделать около 30 снимков. Также он напомнил о важности составления качественного технического описания машины, в котором обязательно должен быть указан год выпуска, пробег, тип двигателя, количество владельцев.
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