Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие продать автомобиль

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Граждане, которые продают свой автомобиль, допускают ошибку, пренебрегая качеством и количеством фото, рассказал агентству "Прайм" директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.
По его словам, покупатели хотят увидеть автомобиль во всех подробностях.
Эксперт посоветовал делать фотографии машины со всех ракурсов, уделяя внимание интерьеру. Всего, по мнению специалиста, желательно сделать около 30 снимков.
"Также владельцу машины важно помнить, что грязный автомобиль и с явными внешними повреждениями снижает шансы на продажу. Поэтому прежде чем продавать его, сначала нужно сделать химчистку и привести в порядок детали кузова", – отметил Баскаков.
Также он напомнил о важности составления качественного технического описания машины, в котором обязательно должен быть указан год выпуска, пробег, тип двигателя, количество владельцев, имеется ли гарантия.
Ранее специалисты рассказали, как узнать настоящий пробег подержанного автомобиля. В частности, можно воспользоваться тем, что в цифровых приборах на борту остаются сведения, размещенные в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем.
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