Эксперт рассказал, как узнать настоящий пробег подержанного авто

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В России почти у всех автомобилей возрастом более 15 лет скручивают пробег, однако существует несколько способов, которые помогут определить количество пройденных километров у любой машины, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В материале говорится, что если автомобиль оборудован цифровыми приборами, то показатели пробега остаются в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем даже после вмешательства.

Уточняется, что получить эту информацию можно благодаря специальным сканерам, собирающим данные от всех опций автомобиля. Подобный анализ можно получить при комплексной диагностике машины в дилерском центре.

На старых карбюраторных автомобилях определить реальный пробег помогут цифры механического прибора: если они стоят неровно относительно друг друга, то это может говорить о вмешательстве.

Кроме того, реальный пробег автомобиля можно определить и визуально. Отмечается, что на водительском месте к 50 тысячам километров пробега может сильно протереться коврик, а к 80 тысячам может начать лосниться и блестеть кожа на руле. О пробеге более 100 тысяч километров могут свидетельствовать сколы, трещины, разводы и потертости на кузове, пожелтевшие фары.

Если машина проехала более 150 тысяч километров, то кожа на водительском сиденье будет топорщиться складками, а неопрятный салон и сошедшая по краям резиновая накладка педалей являются признаками того, что автомобиль проехал свыше 200 тысяч километров. Пробег более 250 тысяч километров можно определить по потертостям от щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.

В России с 1 мая текущего года изменится порядок покупки и продажи подержанных машин. Согласно новому регламенту, сделки о купле-продаже машин будут доступны через портал госуслуг. Документы разрешат подписывать электронной подписью и в цифровом же виде направлять в ГИБДД. Новые правила подразумевают определенные ограничения. Так, сделка разрешена только для физических лиц и исключительно в случае купли-продажи автомобилей с пробегом.

Ранее сообщалось, что спрос на автомобили с пробегом в России в 2020 году побил рекорд за последние пять лет. В октябре за месяц своих владельцев сменили 588 тысяч машин. Такая же ситуация наблюдалась в начале 2021 года. Все хорошие предложения сразу же раскупаются, а цены сильно растут даже на неликвидные машины, отметили специалисты.

