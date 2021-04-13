Автоэксперт назвал признаки перекупщика

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Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как определить перекупщика при покупке подержанного автомобиля. Об этом сообщает News.ru.
В первую очередь, как отметил эксперт, следует обратить внимание на документы. Перекупщики, как правило, не вписывают себя в паспорт транспортного средства. Нередки и случаи, когда между оформлением и продажей проходит очень короткий промежуток времени.
"Если человек только купил автомобиль и через три недели его продает, сразу становится понятно, что машина была куплена не для личного пользования, а для того, чтобы ее втюхать подороже", – заявил Ломанов.
В объявлениях о продаже машин, считает специалист, часто указывают недостоверные данные. Ломанов предупредил, что внешне автомобиль может быть без изъянов, но "под капотом", вероятно, окажется проблемным и со скрученным пробегом.
При продаже подержанного автомобиля также возможно появление перекупщиков. Выдают их, как правило, активные попытки сбить цену. В этих случаях недобросовестные покупатели критикуют некие царапины, грязь в салоне или даже неприятные звуки из-под капота.
Ломанов при этом подчеркнул, что рынок перекупщиков постепенно сходит на нет, поскольку ремонт машины перед продажей может оказаться дороже, чем потенциальная выгода от сделки. Кроме того, автовладельцы активно применяют цифровые базы, по которым можно вычислить машину и отказаться от подозрительной покупки.
Ранее специалисты рассказали, как узнать настоящий пробег подержанного автомобиля. В частности, можно воспользоваться тем, что в цифровых приборах на борту остаются сведения, размещенные в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем.
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