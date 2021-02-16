МВД прописало обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра

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Несколько десятков обязательных требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра появились в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Изменения внесло МВД.

Как передает ТАСС, в документе названы свыше 80 обязательных требований. Они имеют отношение к тормозной системе автомобиля, рулевому управлению, внешним световым приборам, шинам и колесам, а также к двигателю и его системам.

Отмечается, что в транспортных средствах не должно быть подтеков тормозной жидкости, а стояночный тормоз обязан находиться в исправном состоянии. Кроме того, изменение усилия при повороте руля должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. При этом суммарный люфт рулевого управления не должен превышать предельных значений, указанных производителем машины. Отклонение от этих норм не позволит пройти техосмотр.

Автомобиль также не пройдет ТО в случае, если на лобовом стекле имеются трещины большого размера.

Для успешного прохождения техосмотра ремни безопасности, стеклоочистители и стеклоомыватели должны находиться в исправном состоянии. Автобусы дополнительно должны иметь тахограф или контрольное устройство регистрации режима труда и отдыха водителей.

Дополнительно в ходе ТО будут проверять целостность внешних световых приборов и правильную настройку света, а также состояние шин и колес.

Ранее сообщалось, что с 1 марта МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин. При этом операторам, которые выдали карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП.

Кроме того, с указанной даты весь процесс прохождения техосмотра будет фиксироваться на камеру. Снимки автомобилей будут передавать в ЕАИС ТО.

В ближайшее время в России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. Такая возможность предусмотрена в пакете поправок в техрегламент Таможенного союза.