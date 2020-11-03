Эксперты допустили ужесточение правил тюнинга и ремонта автомобилей в РФ

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В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. Такая возможность предусмотрена в пакете поправок в техрегламент Таможенного союза, сообщает газета "Известия".

Документ "О безопасности колесных транспортных средств", разработанный Минпромторгом, обяжет автомобилистов проходить повторный техосмотр даже после таких минимальных изменений, как замена магнитолы или сигнализации.

Поправки в регламент также подразумевают запрет на использование в ремонте некоторых деталей, ранее бывших в употреблении. Речь в том числе идет о рулевых и тормозных системах, а также о ремнях и подушках безопасности.

По мнению сенатора Андрея Кутепова, документ в нынешней редакции может принести больше вреда, чем пользы.

"Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей. Они вынуждены будут купить новые, импортные", – отметил эксперт.

Кутепов также подчеркнул, что поправки болезненно скажутся на независимых автосервисах. По его словам, в этой сфере насчитывается более 70 тысяч предприятий, предлагающих рабочие места более 1,5 миллиона гражданам.

Как заявил глава Союза автосервисов Александр Пахомов, новый регламент также навредит компаниям, которые занимаются промышленным восстановлением деталей. Спрос, по его мнению, перераспределится в пользу официальных дилеров, у которых можно будет купить только новые заводские запчасти.

Эксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин ранее рассказал, по каким признакам можно распознать автомобиль в плохом техническом состоянии. Специалист призвал обратить внимание на самую дорогую деталь автомобиля – кузов.