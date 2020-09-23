Эксперт назвал признаки плохого технического состояния машины

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Эксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал, по каким признакам можно распознать автомобиль в плохом техническом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист призвал обратить внимание на самую дорогую деталь автомобиля – кузов. По его словам, стоит осмотреть, нет ли признаков разной окраски на кузовных деталях, а также проверить толщину слоя краски и крепеж деталей.

"Отсутствие ДТП по "пробивке" онлайн-сервисами ни о чем не говорит: в базу попадают не все столкновения", – добавил Милешкин.

Еще один признак "убитой" машины, по словам эксперта, – несоответствие деталей комплектации. Их могут менять во время ремонта, например, ставить более дешевые версии.

"Не верьте, что нужно только форсунки промыть, поменять свечи или в крайнем случае маслосъемные колпачки. Конечно, выгоднее давить на недорогие и нестрашные причины, обходя истинные", – объяснил Милешкин.

По словам эксперта, слишком чистый или слишком грязный двигатель должен покупателя насторожить. Кроме того, негативным фактором является сизый или черный выхлоп.

Наконец специалист посоветовал изучать и VIN-номер машины – это позволит пробить авто по базам. Если владелец подержанной машины отказывается его предоставить, то лучше с ним не сотрудничать, предостерег Милешкин.

В ФГУП "НАМИ" в июле рассказали о новом транспортном регламенте, который запретит автомобилистам ставить на машины старые запчасти. Сообщалось, что поправки внесут в документ для стран Таможенного союза.

