Эксперт высказался о возможном увеличении транспортного налога на старые машины

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Автоэксперт Роман Гуляев назвал идею об увеличении транспортного налога на подержанные автомобили стимулом сменить транспорт. Об этом сообщает RT.

Как сообщалось ранее, Минпромторг рассматривает возможность поднять базовую ставку налога на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже. Если предложение будет принято, то новые нормы вступят в силу с 2021 года.

"С одной стороны, есть побуждение к смене транспорта, с другой стороны, должно быть побуждение к тому, чтобы этот транспорт было проще купить и чтобы это было не настолько обременительно", – объяснил Гуляев.

В качестве меры решения данной проблемы эксперт видит разработку полноценной программы льготного лизинга автомобилей.

В Минпромторге ранее уточнили, что изменение налоговой ставки коснется коммерческого транспорта. При этом в России, по данным ГИБДД, на конец 2018 года были зарегистрированы 2,1 миллиона легковых автомобилей – класса "Евро-0", 651,5 тысячи машин – класса "Евро-1", 2,6 миллиона машин – класса "Евро-2" и 4,8 миллиона транспортный средств – класса "Евро-3". Категория не установлена более чем у 14 миллионов машин.

Ранее сообщалось, что правительство может ввести определенные налоговые льготы для владельцев электромобилей. В частности, данная инициатива обусловлена небольшим количеством таких машин в стране – порядка 5 тысяч – и экологичностью. Речь идет об отмене транспортного налога и ряда обязательных платежей.

