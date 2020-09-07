Россияне побили рекорд по получению автокредитов в июле

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82,5 тысячи кредитов на покупку автомобиля оформили россияне за июль, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что таким образом был побит рекорд по выданным на приобретение машины займам за месяц. В июле численность полученных кредитов на покупку автомобиля превысило показатели прошлого месяца на 15%. Общая сумма выданных суд составила 64,4 миллиарда рублей, заявили в "Эквифаксе".

"При этом и в годовом выражении выдачи существенно увеличились – на 6,3% по числу ссуд и на 11,7% по их сумме", – рассказали в бюро.

Гендиректор организации Олег Лагуткин отметил, что причина такого ажиотажа в получении кредитов на автомобиль связана со снижением спроса во время режима самоизоляции. Он сообщил, что выдача займов за этот период сократилась практически в четыре раза.

"С другой стороны, на спрос также повлияло и ожидание роста цен на автомобили, которое отчасти уже было реализовано рядом производителей", – подчеркнул Лагуткин.

Он добавил, что такого скачка во взятии автокредитов ожидать больше не стоит. Так, автодилеры уже сообщили о снятии предновогодних акций, которые положительно влияли на спрос. Кроме того, по словам Лагуткина, в связи с приостановкой производства во время пандемии будет наблюдаться дефицит предложения. На его покрытие потребуется какое-то время, подчеркнул эксперт.

Сообщается, что темп выпуска автомобилей в России заметно снизился на фоне режима самоизоляции и последующего сезона отпусков. В связи с этим крупные игроки рынка испытывают проблемы с поставкой продукции. При этом цены на автомобили выросли в сентябре.

Ранее стало известно о нововведениях, которые ожидают российских автовладельцев. В частности, планируется возвращение техосмотра, введение процедуры регистрации автомобиля в МФЦ и окончательная цифровизация паспортов транспортных средств.