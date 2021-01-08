МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр машин

РИА Новости/Александр Кряжев
С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили, сообщает РИА Новости.
Согласно новой редакции Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", при аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.
Операторам, которые выдали карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств". За это предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Помимо этого, с 1 марта весь процесс будет фиксироваться на камеру. Снимки автомобилей будут передавать в ЕАИС ТО. Туда же будут вноситься координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.
Диагностическая карта будет выдаваться в электронном виде, а при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог.
Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. Такая возможность предусмотрена в пакете поправок в техрегламент Таможенного союза. Уточнялось, что этот документ обяжет автомобилистов проходить повторный техосмотр даже после таких минимальных изменений, как замена магнитолы или сигнализации. Поправки в регламент также подразумевают запрет на использование в ремонте некоторых деталей, ранее бывших в употреблении.
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