Россиянам рассказали, как правильно выбрать зимнюю резину

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Основным и самым важным критерием при выборе зимней резины является размер и тип шин, рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.
"Не стоит экспериментировать и, например, устанавливать завышенные, заниженные, зауженные колеса, так как это влияет на эксплуатацию и безопасность", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
К приобретению зимней резины нужно подходить крайне внимательно, подчеркнул специалист. Он напомнил, что типы зимних покрышек бывают двух видов – шипованные и нешипованные, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Какой именно тип выбрать, подчеркнул эксперт, зависит от способа и места эксплуатации автомобиля.
Например, шипованная резина лучше ведет себя на снегу, бездорожье, гололеде, подчеркнул Епанешников.
"Тем людям, которые выезжают за город, и у которых путь проходит по заснеженным дорогам, я бы рекомендовал приобретать шипованные колеса", – сказал он.
Нешипованная, отметил эксперт, лучше подходит для города, поскольку при езде по асфальту она меньше шумит и имеет более короткий тормозной путь.
Ранее главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к осенне-зимнему сезону.
В первую очередь эксперт порекомендовал оценить приблизительный объем работ и расходов для подготовки машины к холодам. В частности, проверить нынешнее состояние зимних шин, аккумулятора, щетки стеклоочистителя.
Автоэксперты рассказали, с чего начать подготовку к осенне-зимнему сезону
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