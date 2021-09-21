Юрист объяснил, как правильно оформить сделку по продаже машины

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Россиянам рассказали, на что следует обратить внимание при оформлении сделки по продаже машины. Об этом сообщил юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин в интервью агентству "Прайм".
В частности, эксперт советует внести в договор купли-продажи пункт о том, что новый собственник ТС несет материальную ответственность и обязуется возместить убытки при привлечении к административной ответственности предшествующего собственника.
Кроме договора купли-продажи стоит оформить акт-приема передачи транспортного средства в двух экземплярах, считает Безделин. Также нужно внести в ПТС запись о новом собственнике.
Юрист дополнительно рекомендовал составить расписку о получении денег и отслеживать регистрацию ТС через сайт ГИБДД.
"Если новый приобретатель не перерегистрирует на себя в течение 10 суток транспортное средство, необходимо подать заявление о прекращении регистрации через сайт Госуслуги, либо обратиться лично в подразделение ГИБДД и подать заявление в порядке живой очереди", – пояснил Безделин.
Ранее главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к осенне-зимнему сезону.
В первую очередь эксперт порекомендовал оценить приблизительный объем работ и расходов для подготовки машины к холодам. В частности, проверить нынешнее состояние зимних шин, аккумулятора, щетки стеклоочистителя.
Автоэксперты рассказали, с чего начать подготовку к осенне-зимнему сезону
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