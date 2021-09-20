Автомобилистам рассказали, как хранить сезонную резину

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, как правильно хранить сезонную резину. По словам специалиста, важно не хранить покрышки под прямыми солнечными лучами и на жирной поверхности. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Рязанов подчеркнул, что в помещении влажность воздуха не должна превышать 60–80%, а рекомендуемая температура составляет +25 градусов.
По его словам, резина должна храниться в хорошо проветриваемом помещении.
Лучше всего, как отметил эксперт, отдавать шины на сезонное хранение в специализированные боксы.
"Такой выбор даст гарантию того, что помещение под хранение резины будет оборудовано по всем требованиям", – подчеркнул эксперт.
Ранее автомобилистам рассказали, как долго и на протяжении скольких сезонов можно использовать одни и те же зимние шины. При решении стоит обратить внимание на советы производителя, фактическое состояние резины и российские нормы.
Большинство зимних шин советуют менять раз в 5–6 лет. Такая норма обусловлена и российским ГОСТ. В данном документе указано, что эксплуатационный срок шин легковых автомобилей составляет 5 лет с момента изготовления.
Водителям рассказали, когда нужно менять резину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: