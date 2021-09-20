Автомобилистам рассказали, как хранить сезонную резину

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, как правильно хранить сезонную резину. По словам специалиста, важно не хранить покрышки под прямыми солнечными лучами и на жирной поверхности. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Рязанов подчеркнул, что в помещении влажность воздуха не должна превышать 60–80%, а рекомендуемая температура составляет +25 градусов.

По его словам, резина должна храниться в хорошо проветриваемом помещении.

Лучше всего, как отметил эксперт, отдавать шины на сезонное хранение в специализированные боксы.

"Такой выбор даст гарантию того, что помещение под хранение резины будет оборудовано по всем требованиям", – подчеркнул эксперт.

Ранее автомобилистам рассказали, как долго и на протяжении скольких сезонов можно использовать одни и те же зимние шины. При решении стоит обратить внимание на советы производителя, фактическое состояние резины и российские нормы.

Большинство зимних шин советуют менять раз в 5–6 лет. Такая норма обусловлена и российским ГОСТ. В данном документе указано, что эксплуатационный срок шин легковых автомобилей составляет 5 лет с момента изготовления.